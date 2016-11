Nick 08:20 bis 08:50 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Piratenopa / Die Kopffüßler-Loge USA 2009 Merken Piratenopa: Mr. Krabs' Großvater kündigt seinen Besuch an. Der ist Pirat von Beruf und glaubt, auch sein Enkel ginge dieser Profession nach. Doch Mr. Krabs hat der Freibeuterei schon lange den Rücken gekehrt, setzt aber alles daran, seinen Opa glauben zu machen, die Krosse Krabbe wäre ein Piratenschiff? Die Kopffüßler-Loge: Thaddäus ist Mitglied in der geheimen Loge der Kopffüßler. Die regelmäßigen Treffen der Logenbrüder sind Thaddäus' einzige Freude im tristen Alltag doch die wird ihm jäh genommen, als SpongeBob und Patrick ihm hinterherspionieren, entdeckt werden und Thaddäus daraufhin die Mitgliedschaft entzogen wird. Um den traurigen Tintenfisch zu trösten, lässt sich SpongeBob nun einiges einfallen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Casey Alexander, Zeus Cervas, Stephen Hillenburg, Dani Michaeli

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 417 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 177 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 177 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 177 Min.