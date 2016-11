BR Fernsehen 23:30 bis 01:20 Actionfilm Du kannst anfangen zu beten F, I 1968 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Soldat Dino Barran wird für eine riskante Mission angeheuert: Er soll sich in einem Bürogebäude einschließen lassen, um einen Tresor zu knacken. Dort soll er nichts stehlen, sondern einige Wertpapiere deponieren. Ein Wochenende hat Barran Zeit, um die Kombination des Safes zu knacken. Zusätzlich erschwert wird der Einbruch durch das Auftauchen seines Kriegskameraden Franz Propp, der Wind von der Sache bekommen hat. Notgedrungen gehen die Männer eine Zweckgemeinschaft ein. Nach dem Ende des Algerienkriegs wird der Arzt Dino Barran aus dem französischen Militärdienst entlassen. Das Angebot seines zynischen Kameraden Franz Propp, mit ihm als Söldner in den Kongo zu gehen, schlägt Barran aus - er hat vom Militär endgültig genug. Während Propp sich mit Gaunereien über Wasser hält, lässt Dino sich von der geheimnisvollen Isabelle Moreau für ein zwielichtiges Geschäft anheuern: Er soll als Arzt den jährlichen Gesundheitscheck in ihrer Firma durchführen, um sich danach unbemerkt übers Wochenende in dem Bürogebäude einschließen zu lassen. Während dieser Zeit soll er den bestens gesicherten Tresor des Unternehmens knacken. Das Ungewöhnliche an dem Coup: Barran darf nichts entwenden. Seine Aufgabe besteht lediglich darin, einen Stapel Wertpapiere in dem Safe zu deponieren und wieder zu verschwinden. Doch dann taucht Propp am entscheidenden Tag in der Firma auf und lässt sich nach Büroschluss ebenfalls in dem Gebäude einschließen. Barran bleibt keine Wahl: Er muss den unberechenbaren Ganoven in den Plan einbeziehen. Die beiden ahnen nicht, dass sie lediglich Marionetten in einer groß angelegten Intrige sind. Der unterkühlt-elegante Alain Delon und der raubeinige Charles Bronson, beide gleichermaßen Ikonen des 1970er-Jahre-Kinos, bilden in dem außergewöhnlichen französisch-italienischen Thriller "Du kannst anfangen zu beten" ein ungleiches Gaunerduo, das sich in der klaustrophobischen Atmosphäre eines verlassenen Bürogebäudes ein Psychoduell liefert. Im Kino wurde Jean Hermans Thriller seinerzeit unter dem Titel "Bei Bullen singen Freunde nicht" gezeigt. Regisseur Herman hat sich neben seinen Regiearbeiten vor allem als Drehbuchautor von Jean-Paul-Belmondo-Filmen wie "Der Windhund" und "Der Puppenspieler" einen Namen gemacht. Neben dem wortkargen, aber physisch stets die Szenerie dominierenden Bronson ist "Du kannst anfangen zu beten" ein exzellentes Beispiel für Alain Delons Leinwand-Persona. Wie oft in seiner frühen Karriere spielt Delon in diesem Film einen "eiskalten Engel": fast übernatürlich schön, aber gefühlskalt, charmant, doch unter der makellosen Oberfläche verbittert und von Wut zerfressen oder wie es Susan Vahabzadeh in der "Süddeutschen Zeitung" formulierte: "Delons Kunst, das machte ihn einzigartig damals, war es, immer ganz kurz ein wenig Emotion aufblitzen zu lassen ... - gerade so viel, dass es reichte, um die Fantasie anzuheizen, den Glauben, dass da noch irgendetwas anders sich verbirgt hinter dem schönen, unnahbaren, ungerührten Antlitz." "Perfekte Krimiunterhaltung mit zwei hervorragenden Hauptdarstellern. ... Innerhalb seines Genres von bemerkenswerter Dichte und Spannung." (Lexikon des Internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alain Delon (Dino Barran) Charles Bronson (Franz Propp) Olga Georges-Picot (Isabelle) Brigitte Fossey (Waterloo) Bernard Fresson (Meloutis) Ellen Bahl (Martha) Marianna Falk (Catherine) Originaltitel: Adieu l'ami Regie: Jean Herman Drehbuch: Jean Herman, Sébastien Japrisot Kamera: Jean-Jacques Tarbès Musik: François de Roubaix Altersempfehlung: ab 16