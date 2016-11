BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Comedy Die Komiker Bairisch Comedy D 2016 2016-11-04 03:00 Dolby Untertitel 16:9 Merken "Die Komiker" geben in dieser Sendung alles, um die dunkle Jahreszeit mit Humor zu erhellen: Einem bayerischen Hausbesitzerpaar (Florian Simbeck und Constanze Lindner) steht das Wasser bis Unterkante Dachrinne. Doch die beiden halten auf ihrem Hausdach stur die Stellung, was tapfere Helfer in den Wahnsinn treibt. Beim Basteln für den St.-Martins-Umzug liefern sich zwei Väter (Florian Simbeck und Uli Bauer) ein packendes Duell mit Heißklebepistolen. Und in Bad Bischlbusch eröffnet die Gemeindereferentin (Eva Mähl) bereits den Weihnachtsmarkt. Ein echtes Knaller-Event, dank des Einsatzes zweier Böllerschützen (Uli Bauer und Constanze Lindner). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Constanze Lindner (Eva Mähl) Gäste: Gäste: Eva Mähl, Constanze Lindner, Uli Bauer, Florian Simbeck Originaltitel: Die Komiker