BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Landfrauenküche Maria Bogner - Oberbayern D 2016 2016-11-05 15:15 Stereo Untertitel 16:9

Die 39-jährige Oberbayerin aus Bad Wiessee stammt zwar aus einer Bauernfamilie, schlug aber zunächst einen anderen beruflichen Weg ein, bevor sie spürte, dass das Leben auf dem Land ihre wahre Berufung ist. Seit 2009 bewirtschaften Maria und ihr Mann den Hof oberhalb des Tegernsees mit kleinem Café und Hofladen. Die beiden sind Bauern aus Leidenschaft und setzen ihre Vorstellungen von nachhaltiger Landwirtschaft in Bioqualität um. Obst, Gemüse, Freilandschweine, Geflügel und ein alter Holzbackofen - was auf dem "Boarhof" wächst und gedeiht, wird direkt ab Hof verkauft.

Originaltitel: Landfrauenküche