Ihre Scheidung haben Eva und Marc seit einem Jahr hinter sich. Nun treffen die beiden sich noch einmal in Südtirol, um ihr gemeinsames Feriendomizil zu verkaufen. Unglücklicherweise ist das einst malerische Haus so heruntergekommen, dass die potenziellen Käufer sofort die Flucht ergreifen wollen. Damit der Verkauf doch noch zustande kommt, haben Eva und Marc fünf Tage Zeit, um die Schäden auszubügeln. Mit Unterstützung einer chaotischen Handwerkertruppe aus dem Dorf machen sie sich ans Werk. Die fünf Tage werden für das Ex-Ehepaar zu einer Reise in die gemeinsame Vergangenheit. - Die sommerliche Romantikkomödie mit Julia Brendler und Stephan Luca punktet durch charmante Charaktere sowie eine feine Balance zwischen Humor und ernsteren Tönen.