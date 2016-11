Tele 5 03:46 bis 05:11 Actionfilm Dark Angel USA 1990 16:9 20 40 60 80 100 Merken Talec, ein intergalaktischer Drogendealer, kommt auf die Erde, um auf unappetitliche Weise das begehrte Endrophin aus menschlichen Köpfen zu gewinnen, und gerät L.A. Cop Jack Caine in die Quere. Caines Ermittlungen gegen den einheimischen Drogenboss Victor Manning - der seinen Partner ermordet hat - werden handfest behindert. Talec kann in L.A. sogar seinen Verfolger Azeck, einen Polizisten von seinem Heimatplaneten töten. Sterbend überläßt der Weltraumbulle Caine seinen handlichen, aber wirkungsvollen Flammenwerfer. Kaum ist das Kräfteverhältnis ausgeglichen, droht Caine neue Gefahr - diesmal vom FBI, die sich für die Waffentechnik der Aliens interessieren und bereit sind, den Cop zu opfern. Trotzdem sorgt Caine unnachsichtig in seinem Revier für Ordnung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dolph Lundgren (Jack Caine) Brian Benben (Lawrence Smith) Betsy Brantley (Diane Pollon) Matthias Hues (Talec) Jim Haynie (Captain Malone) Jay Bilas (Azeck) David Ackroyd (Switzer) Originaltitel: Dark Angel Regie: Craig R. Baxley Drehbuch: Leonard Maas Jr., Jonathan Tydor Kamera: Mark Irwin, Arthur R. Botham Musik: Jan Hammer Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 458 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 258 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 188 Min. Constantine

Horrorfilm

ProSieben 03:20 bis 05:15

Seit 78 Min.