N24 Doku 04:00 bis 04:45 Dokumentation Teenager hinter Gittern - Sexualstraftäter USA 2014 Merken Im Block C des Jugendgefängnisses im US-Staat Indiana sind die minderjährigen Sexualstraftäter untergebracht - strikt getrennt von den restlichen Insassen, die die Häftlinge von Block C als "Pedos" stigmatisieren. Bei der Resozialisierung der jungen Straftäter verfolgt die Jugendstrafanstalt eine recht neue Strategie im amerikanischen Strafvollzug: Hier geht Therapie vor Strafe. Die Dokumentation hat einen Monat lang vier Häftlinge beim Durchlaufen des Programms begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid Criminals (1)

