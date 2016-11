N24 Doku 20:20 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Auf der Spur der Blutsauger: Existieren in Rumänien wirklich Vampire? Auf der Spur der Blutsauger: Existieren in Rumänien wirklich Vampire? D 2015 Merken Sie meiden das Tageslicht, schlafen in Särgen und ernähren sich des Nachts von frischem Blut: Vampire sind populäre Mythengestalten, doch gibt es sie wirklich? Um dies zu beantworten, reist "Welt der Wunder" bis nach Rumänien. Außerdem: Achtung, Wildschwein - wie gefährlich können die Borstentiere für den Menschen werden? Wie entsteht ein Gurtschneider und warum kann er bei Unfällen Leben retten? Und: Cola und Salzstangen - was hilft wirklich gegen Magenverstimmung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder