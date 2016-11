N24 Doku 12:05 bis 12:55 Dokumentation Immer einsatzbereit - Die Abfangjäger der Bundeswehr D 2015 Merken Ein ziviles Flugzeug meldet sich nicht mehr oder weicht vom Kurs ab, ein feindlicher Flieger nähert sich dem NATO-Luftraum - die Zwischenfälle am Himmel über Deutschland sind vielfältig. Je nach Befehl jagen dann die Abfangjäger der Bundeswehr mit Nachbrenner und Überschall dem Ziel entgegen - ein Job am Limit. Die N24-Reportage begleitet die Alarmrotte im Einsatz und zeigt, was passiert, wenn auf dem Luftwaffenstützpunkt Wittmund die Alarmglocke schrillt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Immer einsatzbereit - Die Abfangjäger der Bundeswehr