N24 Doku 07:55 bis 08:50 Dokumentation Rätsel der Vergangenheit: Die Pyramiden USA 2014 Merken Unter den Wissenschaftlern werfen die Pyramiden von Gizeh große Fragen auf. Denn nicht nur der Aufbau, sondern auch die Entstehung der unglaublichen Bauten bergen Geheimnisse, die Forscher zu verschiedenen Theorien führen. Der ägyptische Glaube verbindet die Erde mit dem Universum, demzufolge wird die Seele zu den Sternen getragen und zum Leben erweckt. Doch was hat die Bedeutung der Planeten mit dem Bau der Pyramiden zu tun? Beeindruckende Nachforschungen verraten es. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved Altersempfehlung: ab 12

