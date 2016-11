N24 Doku 06:15 bis 07:05 Dokumentation Der A350 - Eleganz am Himmel F 2015 Merken Im Januar 2015 nahm der jüngste Sprössling der Airbusfamilie, der A350, den regulären Flugverkehr auf. Das ultramoderne Langstreckenflugzeug steckt voller Hightech. Zehn Jahre lang wurde die Maschine auf Herz und Nieren geprüft. Selbst heute gehen die Tests weiter. Was hat dieser Jet, was andere nicht haben? Die Dokumentation zeigt anhand von 3D-Animationen wie diese Maschine gebaut sowie konzipiert wurde und gibt Einblicke von der Flugvorbereitung bis hin zur sanften Landung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The A350: Star of the Skies

