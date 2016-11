RTL NITRO 12:25 bis 12:50 Comedyserie M*A*S*H Hawks letzter Wille USA 1982 Live TV Merken Hawkeye wird an die Front geschickt. Er soll dort Verwundete behandeln, die nicht transportfähig sind. Doch schon auf dem Weg dahin, gerät er schwer unter Beschuss. Der Chirurg schafft es, sich in ein Versteck zu flüchten, aber innerlich hat er mit seinem Leben bereits abgeschlossen. Aus lauter Verzweiflung schreibt er sein Testament. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Mike Farrell (B.J. Hunnicutt) Loretta Swit (Hot Lips) David Ogden Stiers (Charles Winchester) Harry Morgan (Potter) Jamie Farr (Klinger) William Christopher (Patrick Mulcahy) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Alan Alda Drehbuch: Elias Davis, David Pollock, Larry Gelbart, Richard Hooker