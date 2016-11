Sport1+ 06:20 bis 07:20 Motorsport Motorsport Live - FIA World Rally Championship Rallye Großbritannien, Power Stage Merken In diesem Jahr steht in Großbritannien die vorletzte Saisonstation auf dem Programm. Die Prüfungen der Schotter-Rallye rund um die walisische Hauptstadt Cardiff kennzeichnen schnelle Waldpassagen, die teilweise schlammig und rutschig sind. Erschwerend hinzu kommt das unberechenbare britische Wetter. Der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier könnte in seinem Volkswagen Polo R WRC auf der Insel den vierten Sieg in Serie einfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

