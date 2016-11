Animal Planet 22:25 bis 23:10 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Die Wampus-Bestie von Pleasants County USA 2013 Merken Die Wampus-Bestie tötet Vieh und auch Menschen. Um dieses Monster einzufangen, müssen "Trapper" und seine Freunde in West Virginia schwere Geschütze auffahren. Bei der Furcht einflößenden Kreatur handelt es sich angeblich um ein über 200 Kilo schweres, katzenähnliches Raubtier mit riesigen Pranken. Die Jäger und Fallensteller legen sich mit Kaliber-40-Büchsen genau an der Stelle auf die Lauer, an der die Bestie zuletzt gesichtet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters