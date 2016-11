Animal Planet 10:10 bis 10:55 Dokumentation Herausforderung Wildnis Die Delfine des Mekong GB 2006 Merken In dieser Episode der Dokumentarserie "Herausforderung Wildnis" geht die Reise an den Mekong im Herzen Kambodschas. Ein Teilstück des mächtigen Flusses ist Heimat der extrem seltenen Irrawaddy-Delfine. Die Tiere sind massiv bedroht, vor allem durch die Verschmutzung des Wassers und durch Fischernetze, in denen sie sich immer wieder verfangen. Aufgabe der sieben freiwilligen Helfer ist es, das Projekt "Lebendiger Mekong" zur Rettung des Irrawaddy-Delfins tatkräftig zu unterstützen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Planet Action