Animal Planet 07:50 bis 08:35 Dokumentation Die Monster-Jäger von Alaska Tiger in Alaska USA 2014 Merken Inmitten der Wildnis Nordamerikas liegt eines der größten Geheimnisse der Natur: das "Alaska-Dreieck". Hier soll sich das Revier von Bigfoot und weiteren mysteriösen Kreaturen befinden. Seit über 500 Jahren finden sich Aufzeichnungen von Augenzeugen und ihren beängstigenden Aufeinandertreffen mit diesen Bestien. Diese Berichte spornen erfahrene Trapper zur Erforschung des abgelegenen Gebiets an. Mit neuesten Technologien fahnden engagierte Jäger nach Beweisen für die Existenz dieser Geschöpfe. "Die Monster-Jäger von Alaska" verfolgt Spuren von Wesen wie dem furchterregenden Saberwolf. Bei der Suche nach der Wahrheit setzen die Trapper der Doku-Serie mehr als einmal ihr Leben aufs Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska Monsters

