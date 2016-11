Bayern 4 22:05 bis 23:00 Sonstiges Orgelmusik Merken <bk>Johann Sebastian Bach: "Aus tiefer Not schrei' ich zu dir" BWV 686 (Gerhard Weinberger)<ek><bk>Mikalojus Konstantinas Ciurlionis: "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" (Hans-Ola Ericsson)<ek><bk>Leif Solberg: "Aus tiefer Not ruf ich zu Dir" (Halgeir Schiager)<ek><bk>Max Reger: "Ein feste Burg ist unser Gott" op. 27 (Ullrich Böhme)<ek><bk>Felix Mendelssohn: Sonate A-Dur op. 65 Nr. 3 (John Scott)<ek>. In Google-Kalender eintragen