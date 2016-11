Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Felix Mendelssohn: "Meeresstille und glückliche Fahrt", Ouvertüre (Orchestra of the 18th Century, Leitung: Frans Brüggen)<ek><bk>Jean-Philippe Rameau: "Les Indes Galantes", Suite des airs à jouer (Le Concert des Nations, Leitung: Jordi Savall)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie D-Dur KV 504, "Prager" (Orchestre des Champs-Élysées, Leitung: Philippe Herreweghe)<ek><bk>Giuseppe Martucci: Serenata op. 57 Nr. 1 (Philharmonia Orchestra London, Leitung: Francesco D'Avalos)<ek><bk>Antonio Vivaldi: "Le quattro stagioni" (Ars Antiqua Austria, Leitung: Gunar Letzbor)<ek><bk>Georges Bizet: Sinfonie C-Dur (SWR-Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Leitung: Georges Prêtre)<ek><bk>Johannes Brahms: Trio c-Moll op. 101 (Boulanger Trio)<ek><bk>Peter Tschaikowski: "Eugen Onegin", Polonaise aus dem 3. Akt (Berliner Philharmoniker, Leitung: Seiji Ozawa)<ek>. In Google-Kalender eintragen