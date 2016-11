SWR 00:10 bis 00:55 Kabarett Ladies Night Kabarettistischer Abend mit reiner Frauenbesetzung D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Gäste: Simone Solga, Idil Baydar, Cloozy und das Duo "Hutzenlaub & Stäubli" Es ist eine der ersten Adressen im deutschen Fernsehen, wenn es um weiblichen Humor geht: die "Ladies Night". Seit dem Jahr 2007 präsentiert Gastgeberin Gerburg Jahnke immer wieder Künstlerinnen, die sich in der Kabarett- und Comedyszene einen Namen gemacht haben oder gerade als absolute Newcomerinnen erfolgreich durchgestartet sind. In der Oktoberausgabe dabei: Simone Solga, Idil Baydar, Cloozy und das Schweizer Duo "Hutzenlaub & Stäubli". Simone Solga steht für hochintelligentes politisches Kabarett. Die "Kanzlerinnen-Souffleuse" und "engste Merkel-Vertraute" überzeugt mit akrobatischen Wortspielen und scharfzüngigem Witz, wenn sie die aktuelle Politik beleuchtet. "Im Auftrag ihrer Kanzlerin" reist sie durch Deutschland und will auch in der "Ladies Night" ihr kabarettistisches Missionswerk fortsetzen. "Deutschland, wir müssen reden!" fordert die junge Türkin Jilet Ayse, hinter der sich die Comedienne und Schauspielerin Idil Baydar verbirgt. Mit ihrer klischeehaft angelegten Kunstfigur wurde die Berlinerin zum Kultstar im Netz und konfrontiert auch in der "Ladies Night" das Publikum als "Ghettobraut aus Problem-Berlin" im reinsten Kiezdeutsch mit gängigen Vorurteilen. Sie steht mit ihren kunstvollen, äußerst skurrilen Figuren für intelligente und höchst temporeiche Comedy: Cloozy. Ihr aktuelles Programm trägt den Titel "Lieber nackt als gar keine Tatsachen". Darin nimmt sie die Befindlichkeiten des modernen Menschen unter die satirische Lupe, wirft einen Blick auf Pflegeroboter, Heimtier-Trends und verseuchte Deoroller. Mit unserem zunehmend digitalisierten Alltag - "im Würgegriff zwischen Social Media und 'intelligenten' Haushaltsgeräten" - setzt sich das Schweizer Duo "Hutzenlaub & Stäubli" auseinander. In ihrem Programm "Sister App" entfachen die beiden Ex-"Acapickels" ein komödiantisches Feuerwerk und glänzen dabei mit schrägen Musikeinlagen sowie ausgefeilten Choreografien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gerburg Jahnke Gäste: Gäste: Simone Solga, Idil Baydar, Cloozy, Hutzenlaub & Stäubli Originaltitel: Ladies Night