SWR 20:15 bis 21:00 Reportage Expedition in die Heimat Unterwegs im Weinland Rheinhessen D 2016 2016-11-04 03:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Rheinhessen - das heißt: Weinberge, soweit das Auge reicht. Es ist das größte Weinanbaugebiet Deutschlands. Nur in fünf der 136 rheinhessischen Gemeinden gibt es keinen eigenen Weinanbau. Was die Landschaft prägt, prägt natürlich auch die Menschen. Wein ist hier mehr als nur ein wunderbares Getränk: Wein ist Alltagskultur, Lebensinhalt, Beruf und Berufung, Kunst und Forschungsobjekt, Nebenerwerb und vieles mehr. Moderator Jens Hübschen macht sich auf, dieses Weinland zu erforschen. Er trifft die amtierende rheinhessische Weinkönigin, erfährt, dass es Wein etwa in Ingelheim schon mindestens seit Karl dem Großen gibt, lernt einen Künstler kennen, der mit Rotwein malt, erlebt eine "Weinsafari" und lässt sich kulinarisch wie ein alter Römer in einer der legendären rheinhessischen "Kuhkapellen" verwöhnen. Zudem begegnet er drei Winzerinnen am berühmten roten Hang in Nierstein, kostet rheinhessischen Sekt und "orangenen" Wein und erforscht die seltsamen weißen Weinberghäuschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Originaltitel: Expedition in die Heimat