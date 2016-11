SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Chrysanthemenstrauß / Filmbeitrag: Grünzeug - Gewächse zum Staunen / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser leben - Basteln und Dekorieren: Malen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Chrysanthemenstrauß. Mit Silke Quinten, Floristmeisterin. Silke Quinten, Floristmeisterin aus Lingenfeld, ist heute bei Kaffee oder Tee zu Gast und zeigt wie man einen bunten Strauß mit verschiedenen Sorten Chrysanthemen in allen Farben bindet. Filmbeitrag: Grünzeug. Gewächse zum Staunen Kaffee-oder-Tee Quiz. Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000. (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten). Besser leben - Basteln und Dekorieren: Malen. Mit Karolin Happel, Designerin aus Kehl. Der Herbst ist da, das Laub fällt und es wird langsam grau vor der Tür. Zeit, um kreative Ideen mit einigen Herbstblättern und Gräsern effektvoll in Szene zu setzen. Karolin Happel, unsere Designerin aus Kehl, zeigt heute, wie man Blätter in einem Gemälde einsetzen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Silke Quinten (Floristmeisterin), Karolin Happel (Designerin aus Kehl) Originaltitel: Kaffee oder Tee