Eisenbahn-Romantik Winterland-Express D 2000

Heute sind wir in Österreich unterwegs. Der Schwerpunkt liegt auf Schmalspureisenbahnen. Mit einem Personenzug, den zwei über 100 Jahre alte Dampfrösser ziehen, geht es auf den Gleisen der Ybbstalbahn nach Waidhofen. Mit Volldampf geht es über eine der schönsten schmalspurigen Gebirgsbahnen Europas mit Fotohalten und Scheinanfahrten in den berühmten Wallfahrtsort Mariazell am Fuß des mächtigen Ötschers. Die dritte Schmalspurbahn, die befahren wird, ist die Steyrtalbahn zwischen Steyr und Grünberg.