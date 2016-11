SWR 06:00 bis 06:30 Magazin Brisant Rentner-Ehepaar getötet: Dringend tatverdächtig ist der eigene Enkelsohn / Zusammenstoß der besonderen Art: Hirsch verletzt Spaziergängerin schwer / Trauer um weltberühmten Spaßmacher: Zirkusclown Oleg Popow mit 86 Jahren gestorben / Prinz Harry datet Schauspielerin: Heiße Liebesgerüchte im britischen Königshaus / Prominenten-Auflauf in Hamburg: Til Schweiger eröffnet sein erstes Restaurant D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Das Boulevardmagazin berichtet Montag bis Samstag Nachmittag in einem unterhaltsamen Mix über aktuelle Geschehnisse, über Klatsch und Königshäuser, über Prominente und solche, die es sein möchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mareile Höppner Originaltitel: Brisant

