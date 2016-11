TLC 02:10 bis 02:55 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Beschützer aus dem Jenseits USA 2015 Merken Es ist die Hölle auf Erden: Eine Mutter und ihre Tochter sind beide davon überzeugt, dass es in ihrem Haus spukt. Doch während die Mutter glaubt, dass der Geist ihres ermordeten Freundes auf der Suche nach Antworten ruhelos umherirrt, ist die Tochter sicher, dass es sich um eine wesentlich dunklere und bedrohlichere Macht handelt. Da beide keine Ahnung haben, wie sie den ungebetenen, gefährlichen Eindringling vertreiben sollen, holen sie professionelle Geisterjäger zur Hilfe. Diese erforschen die unheimliche Vergangenheit des Hauses und finden schließlich heraus, dass in dem alten Gemäuer das Gute gegen das Böse kämpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting