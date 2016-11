TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap 72 Stunden im Geisterhaus Das Anderson Hotel USA 2015 Merken Das "Anderson Hotel" in Lawrenceburg, Kentucky, ist ein Ort des Grauens. Bis zu seiner Schließung vor 30 Jahren war das Hotel als Absteige für zwielichtige Gestalten verschrien. Mindestens drei Menschen starben hier eines gewaltsamen Todes, doch ihre Seelen hausen noch immer in den Zimmern. Geplante Renovierungsarbeiten konnten nicht durchgeführt werden, weil die Handwerker von einer übernatürlichen Macht angegriffen wurden. In ihrer Verzweiflung hat die Besitzerin Nick und Katrina gerufen, die herausfinden sollen, wer das "Anderson Hotel" heimsucht. Ab jetzt tickt die Uhr: 72 Stunden werden die Geisterjäger in dem bedrückenden Gemäuer ausharren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Lockdown