TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Corey's Vasectomy USA 2007 Neben Tattoos und Rock 'n' Roll gehört auch die klassische Musik zu den großen Leidenschaften von Tattoo-Künstlerin Kat von D. Kats Kater hört auf den Namen Ludwig, und außerdem trägt sie neben einem Bild ihrer Schwester auch ein Beethoven-Portrait auf dem Körper. Die Menschen, die sie auf der Haut trägt, sind Kat besonders wichtig. In Zukunft gehört auch Kollegin Pixie, die Shop-Managerin des "L.A. Ink" zum erlesenen Kreis der Leute, die auf Kats Körper einen Ehrenplatz haben. Schauspieler: Katherine von Drachenberg (Herself) Originaltitel: LA Ink Regie: Aaron Krummel