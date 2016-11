TLC 16:00 bis 16:30 Dokusoap Mein Traum in Weiß Perfekte Verwirrung USA 2014 Merken Viele Köche verderben den Brei: Wenn Bräute nicht wissen, was sie wollen, und außerdem ein mäkeliges Beratungskommando anwesend ist, kann der Kleiderkauf sehr anstrengend sein. So auch bei Nicole: Sie sucht eigentlich ein schulterfreies, schlichtes Modell, vorzugsweise aus Seidenchiffon und möchte weder Spitze noch Glitzer noch Meerjungfrauenstil. Doch alle Roben, die ihr Verkaufsberaterin Debbie zur Anprobe bringt, fallen direkt durch. Als ihre Mutter schließlich mit einem Meerjungfrauenkleid aus Spitze ankommt, stimmt Nicole zu, einmal hineinzuschlüpfen - und findet das Modell wider Erwarten toll. Doch nun rümpft der Rest der Familie die Nase. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress