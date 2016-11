TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Queen of Bling Bling Ein irrer Auftrag USA 2012 Merken Bei Sondra Celli kommen immer wieder recht bizarre Anfragen ins schicke Atelier geflattert. Und so hat die Bostoner Designerin schon Kochtöpfe, Keksdosen, Kinderwagen und sogar eine Toilettenbürste mit Swarowski Kristallen veredelt. Doch heute erhält sie den bislang verrücktesten Auftrag: Für eine Party soll Sondra Klopapier mit Strass verzieren. Ein sehr teurer Spaß, der da in der Toilette weggespült wird, doch die Kundin will ihre verwöhnten Gäste mit schräger Dekadenz beeindrucken. Außerdem bestellen zwei Profi-Turniertänzer aufwändige, neue Kostüme, die die Jury durch tonnenweise Bling, Glamour und Neonfarben beeindrucken sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bling It On