TLC 12:20 bis 12:50 Dokusoap Kitchen Boss: Buddys Familienrezepte Heiß und scharf! USA 2011-2012 Merken Wer Hitze nicht ertragen kann, hat in der Küche nichts verloren! Eine strenge Ansage, doch in der heutigen Folge von "Kitchen Boss" verarbeitet Buddy äußerst scharfe und pikante Zutaten. Beim Verzehr verlangen die Mahlzeiten wie Meeresfrüchte Fra Diavolo, gebratene Paprika oder das Pfeffersteak Valastro somit nach Mut und einem starken Gaumen. Als Testperson schaut Buddys Schwager Joe zum Probieren der Gerichte vorbei - ist er stark genug für die scharfen Kreationen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Host) Originaltitel: Kitchen Boss Regie: Keith Kielty Musik: David Vanacore