TLC 06:15 bis 06:40 Dokusoap Die Brautjungfern - Streit ums Kleid Bräutigam mal zwei USA 2013 Merken Bräutigam Michael und sein Freund Chris stehen kurz vor ihrer Hochzeit. Beide Männer wünschen sich eine traditionelle Zeremonie und sind sich auch bei den Details der großen Feier einig. Nur bei der Wahl der Brautjungfernkleider besteht großer Diskussionsbedarf: Chris möchte sein Gefolge in klassischen, kirchentauglichen Outfits sehen, so ähnlich wie es bei der konservativen Trauung seiner Mutter war. Michael dagegen ist für einen modernen Look. Als sich ein Streit anbahnt, greift Verkaufsberaterin Lori ein und versucht Alternativen zu finden, mit denen beide leben können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikky D. Williams (Herself) Originaltitel: Say Yes to the Dress: Bridesmaids

