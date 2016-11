kabel eins 02:25 bis 03:00 Krimiserie Body of Proof Maiglöckchen USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Melissa Waxman fällt kurz vor ihrer Hochzeit vom Balkon ihrer Suite. Handelt es sich um Suizid oder Mord? Die Autopsie bestätigt, dass Melissa über die Brüstung gestoßen wurde. Die Ermittler verdächtigen den Bräutigam Marc, ihren Exfreund Zack und auch Melissas Vater, der finanziell von ihrem Tod profitiert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Delany (Dr. Megan Hunt) Jeri Ryan (Dr. Kate Murphey) John Carroll Lynch (Det. Bud Morris) Nicholas Bishop (Peter Dunlop) Sonja Sohn (Samantha Baker) Geoffrey Arend (Ethan Gross) Windell Middlebrooks (Curtis Brumfield) Originaltitel: Body of Proof Regie: Christine Moore Drehbuch: Matthew Gross Kamera: Patrick Cady Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 12