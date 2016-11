kabel eins 00:00 bis 00:55 Krimiserie The Mentalist Der Mann im Hintergrund USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jane wird misstrauisch, als er auf der Straße einen Mann sieht. Er geht mit Lisbon der Sache nach - und tatsächlich finden sie in dessen Haus eine schwer verletzte Frau, die bald darauf stirbt. Sie sind einem Fall von Menschenhandel auf die Spur gekommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Emily Swallow (Kim Fischer) Joe Adler (Wiley) Originaltitel: The Mentalist Regie: Sylvain White Drehbuch: Bruno Heller, Eoghan Mahony, Mike Weiss Kamera: Tom Camarda Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12