kabel eins 16:00 bis 16:50 Krimiserie Castle B für Bürgermeister USA 2012 2016-11-05 11:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine tote Frau wurde in einem Wagen gefunden, der dem Bürgermeister Robert Weldon gehört: Die Telefonsexarbeiterin Laura Cambridge wurde erwürgt. Da Castle nur mit Weldons Zuspruch mit Beckett und dem NYPD zusammenarbeiten kann, ist es ihm nun daran gelegen, die Unschuld seines Freundes zu beweisen. Beckett aber beginnt, gegen Weldon zu ermitteln In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Kate Woods Drehbuch: Andrew W. Marlowe, Christine Boylan Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12