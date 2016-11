kabel eins 13:55 bis 14:50 Krimiserie Navy CIS Willkommen in der Hölle USA 2004 2016-11-07 08:30 16:9 HDTV Merken Gibbs sucht nach Sergeant Bill Atlas, der vor seinem Verschwinden Angst um sein Leben hatte. Aus einer Truppe, die Major Joe Sacco 1992 in Okinawa anführte, sind nämlich schon einige seiner Kameraden verschwunden. Diese mussten verhungern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) Steve Rankin (Sgt. Bill Atlas) Derek Webster (Major Joe Sacco) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: John C. Kelley Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16