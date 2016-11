kabel eins 12:10 bis 13:00 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Weiches Ziel USA 2005 Merken Das Team der Homeland Security ist mitten in einer Übung in einem U-Bahnhof, als ein wahrhaftiger Anschlag mit Giftgas verübt wird. Der Übungsleiter Peter Houseman will das Training jedoch nicht stoppen, da er den Attentäter fassen will. Charlie entdeckt, dass das Attentat gegen Houseman gerichtet war In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Diane Farr (Megan Reeves) Originaltitel: Numb3rs Regie: Andy Wolk Drehbuch: Don McGill Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12