kabel eins 10:20 bis 11:20 Krimiserie Castle Bis dass der Tod uns scheidet USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Michael Bailey, ein bekannter Schürzenjäger, ist aus einem Hotelzimmer in New York gefallen. Vor seinem Tod hatte der junge Mann anscheinend Sex mit unterschiedlichen Frauen. Die Anwältin Holly Franklin ist eine davon, sie kannte ihn aber unter dem Namen Jake Hendricks. Castle und Beckett vermuten, dass das mysteriöse Doppelleben des Opfers der Schlüssel zu seinem Tod ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Jeff Bleckner Drehbuch: David Grae Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12