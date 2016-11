SAT.1 Emotions 23:35 bis 00:20 Serien Tyrant Väter und Söhne USA 2015 2016-11-06 15:55 16:9 HDTV Merken Barry hat schwere Verluste zu verkraften und wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, vom Palast abhängig zu sein. Jamals Paranoia baut sich immer weiter auf, und er zweifelt an Ramis Loyalität. Währenddessen will Sammy die Rebellen, die sich der Armee des Kalifat in den Weg stellen, finanziell zu unterstützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Rayner (Barry Al-Fayeed) Jennifer Finnigan (Molly Al-Fayeed) Ashraf Barhom (Jamal Al-Fayeed) Moran Atias (Leila Al-Fayeed) Noah Silver (Sammy Al-Fayeed) Alice Krige (Amira Al-Fayeed) Alexander Karim (Ihab Rashid) Originaltitel: Tyrant Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Cassie Pappas, Addison McQuigg Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12