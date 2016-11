Robert Downey jr. und Jamie Foxx in der berührenden Verfilmung einer wahren Geschichte: Auf der Suche nach einem neuen Thema für seine Zeitungskolumne stößt Steve Lopez auf den Obdachlosen Nathaniel Ayers, der virtuos auf einer Geige mit nur zwei Saiten spielt. Der Journalist findet heraus, dass Ayers ein Wunderkind am Cello war und an der berühmten Juilliard School studierte, bis er sie aufgrund seiner Schizophrenie verlassen musste. Lopez beginnt, über ihn zu schreiben. In Google-Kalender eintragen