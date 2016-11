SAT.1 Emotions 18:00 bis 18:45 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 196 D 2009 2016-11-07 12:30 16:9 Merken Mit Olivers Unterstützung gelingt es Alisa, neue Ideen für ihre Arbeit zu entwickeln. Was steckt tatsächlich hinter seiner unerwarteten Hilfe? Tamara kommt derweil in Bezug auf Paul endlich zu einem Entschluss ... Jonas und Caro arbeiten gemeinsam im Country Club. Kommt sie bei dieser Gelegenheit seiner Affäre mit Dana auf die Schliche? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jurij Neumann, Herbert Wüst Drehbuch: Dirk Tessnow, Christian Schramm Kamera: Anja Knoblauch, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer