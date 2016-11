RTL II 02:00 bis 02:40 Mysteryserie The Walking Dead Falsches Licht USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Noah möchte von Reg, einem Bewohner Alexandrias, die Kunst des Hausbauens erlernen. Gemeinsam mit Eugene, Tara, Glenn, Aiden und Nicholas machen sie sich auf den Weg zu einem Baumarkt, um das notwendige Material zu besorgen. Auf Grund von Aidens und Nicholas Unachtsamkeit wird die Gruppe von einer Horde Beißer überrascht und gerät in eine ausweglose Situation. Werden sie alle überleben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Jennifer Lynch Drehbuch: Matthew Negrete Kamera: Stephen Campbell Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16