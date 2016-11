Spektakulärer Actionthriller von "The Dark Knight"-Regisseur Christopher Nolan. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) stiehlt wertvolle Geheimnisse aus dem Unterbewusstsein anderer. Als bei einem Job etwas schief geht, wird er gezwungen einen ganz besonderen Auftrag auszuführen. Er soll einem Konzern-Erben im Traum den Gedanken einpflanzen, das Firmen-Imperium seines verstorbenen Vaters zu zerschlagen. Dom Cobb heuert ein Team von Spezialisten an, um in Fishers Hirn einzudringen. Doch während der Mission wird Cobb immer wieder von Erinnerungen an seine verstorbene Frau heimgesucht. Das Unterfangen wird immer komplexer, die Mission steht auf der Kippe. Spannend! In Google-Kalender eintragen