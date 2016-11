RTL II 12:00 bis 13:00 Dokusoap Family Stories Deutschlands größte Spar-Familie (4) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Himmel hängen voller Geigen, denn Stefan, möchte seine Frau Jaqueline (44) noch einmal heiraten. Durch seinen Sparwahn, hat der 50-Jährige die Beziehung überstrapaziert und mit der Hochzeit, möchte er seiner Frau beweisen, dass sie ihm doch noch sehr wichtig ist. Sogar ein Hochzeits-Planer wird engagiert. Doch Jaquelines Träume von einer "Hochzeit in Weiß", einer Pferdekutsche und einer Sängerin in der Kirche platzen schneller als gedacht. Stefan hat ganz andere Pläne. Eine Sparhochzeit soll es werden, denn in Anbetracht der finanziellen Situation muss Stefan einfach jeden Cent mehrfach umdrehen. Jaqueline zweifelt an seiner Liebe, denn sie hat sich ihre Hochzeit ganz anders vorgestellt. Wird die Hochzeit platzen, oder wird Stefan es schaffen, seine Frau davon zu überzeugen, dass er sie trotz Sparhochzeit über alles liebt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories