Als wahre Bilderbuch-Familie präsentieren sich Daphne und ihre Lieben. Die 36-Jährige kümmert sich aufopferungsvoll um die Erziehung ihrer drei Lieblinge Lara (12), Meira (4) und Quentin (2) und hält ganz nebenbei den Haushalt blitzblank in Schuss. Familienoberhaupt Michael (39), genannt Bonsai, bringt währenddessen als Marineleutnant das nötige Kleingeld nach Hause, um den drei Kleinen und seiner Frau das "Rundum-Sorglos-Paket" bieten zu können. Besonders an Lebensmitteln wird hier nicht gespart: Gekocht wird, was gesund und frisch ist - aber vor allem auch schmeckt! Beim gemeinsamen Essen kommt die fünfköpfige Rasselbande dann allabendlich zusammen, um zu reden, zu lachen und gemeinsam Spaß zu haben. Daphne und ihr Mann sind sich ihrer Verantwortung als Eltern bewusst und versuchen, ihre Kinder bestmöglich auf das harte Leben jenseits der idyllischen Familien-Mauern vorzubereiten. Faulheit und Disziplinlosigkeit wird bei ihnen nicht geduldet! Das bekommt insbesondere die pubertierende Lara regelmäßig zu spüren, wenn sie wieder einmal keine Lust hat, aufzuräumen oder für die Schule zu lernen. Aus der 12-Jährigen soll schließlich einmal etwas Anständiges werden. Willkommen im All-Inclusive-Hotel Mama bei Frohnatur Anni (49). Seit 30 Jahren ohne Job hat die alleinerziehende Anni mehr als nur eine Vollzeitbeschäftigung. Die beiden Full-Time-Jobs heißen Markus (18) und Patrick (23). Die Paschas lassen sich von vorn bis hinten von Mama bedienen - und das rund um die Uhr. Putzen, Bügeln, Wäsche waschen sind Aufgabe der Mutter. Bei aufkommenden Hungergefühlen bereitet Anni das Essen in Windeseile in der Küche zu, um es den Herren dann an PC, Couch oder Bett zu servieren. Zurzeit wohnt Oberpascha Patrick mit Freundin und Kind in der gemütlichen Herberge der fürsorglichen Mutter. Doch auch Markus kommt täglich vorbei, um die Wäsche abzuliefern und zu essen. Obwohl Anni immer wieder die Stellenangebote durchforstet, hat sie für ihre beiden Söhne keinen passenden Job gefunden. Jetzt tauschen die fürsorgliche Anni und die gut organisierte Daphne die