RTL II 07:55 bis 08:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Nie mehr zurück / Waschen, Schneiden, (Rein-)legen D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Linda hat panische Nagst vor ihrem brutalen Ex-Freund. Der 35-Jährige lauert ihr immer wieder auf und will sie zur Rückkehr zwingen. Linda aber will ein neues Leben in einer anderen Stadt beginnen. Nun befürchtet die 26-Jährige, dass ihr Ex-Freund diese Pläne zerstören könnte. Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer finden heraus, dass die Auftraggeberin einen dunkles Geheimnis verschwiegen hat, das die erfahrenen Privatdetektive in gefährliche Kreise führt. In ihrem nächsten Fall wird das Ehepaar Wolloscheck von der Friseurin Silvia gerufen. Die 39-Jährige verdächtigt ihre Auszubildende Kitty der Schwarzarbeit und möchte dringend Gewissheit haben. Die ständigen Arzt- und Handwerkerbesuche und zahlreichen Krankschreibungen der 18-Jährigen sind mehr als eindeutig. Als Kitty erneut einen Arzttermin hat, obwohl sie ziemlich fit wirkt, folgen ihr Miriam und Stefan Wolloscheck. Die beiden Ermittler beobachten einige Merkwürdigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

