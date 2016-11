RTL II 06:00 bis 06:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Gut gemeint, dann geleimt / One-Night-Schreck D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Anna und ihr Freund Tom sind können es nicht glauben. Während sie auf einem Konzert waren, wurde ihre Wohnung leergeräumt. Einen ersten Verdacht haben die zwei bereits: Boris, der neue Lebensgefährte von Annas bester Freundin Lisa. Der dubiose junge Mann wusste genau, dass das junge Paar zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht Zuhause war. Bei ihren Ermittlungen stellen Miriam und Stefan Wolloscheck fest, dass ihnen ein wichtiges Detail vom Tatabend fehlt, um den dreisten Täter zu überführen. Auch in die Wohnung von Alexandra und Sven wurde eingebrochen. Die beiden können nur mutmaßen, wer dahinter steckt. Zwar arbeitet die Polizei bereits an dem Fall, doch das ist dem bestohlenen Pärchen nicht genug. Sebastian de Beer, Sandy Winterfeld und Marcel Bender nehmen den Auftrag an und gehen auf Spurensuche. Schnell finden die Ermittler heraus, dass Auftraggeber Sven etwas zu verbergen hat. Steckt er vielleicht sogar selbst hinter dem Einbruch? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

