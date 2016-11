VOX 02:30 bis 03:20 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Netz aus Lügen USA 1995-2005 Stereo Live TV Merken Nachdem Ruby Morris zu einem verabredeten Shopping Trip nicht auftaucht, wird sie von ihrer Tochter Cindy als vermisst gemeldet. Als die Polizei Blutspuren in Rubys Badezimmer findet, gerät ihr Ehemann Earl unter Verdacht. Die Ermittler gehen davon aus, dass Ruby durch einen Schlag auf den Kopf getötet wurde. Weitere Ermittlungen lenken die Aufmerksamkeit auf Earls Boot, das spurlos verschwunden ist. Es stellt sich heraus, dass das Boot aufgrund eines Feuers an Bord untergegangen ist. Earl behauptet, seine Frau habe auf diese Weise Selbstmord begangen. Aber werden ihm die Geschworenen seine Geschichte glauben? Mansfield, Ohio am Neujahrstag: Noreen Boyle, Ehefrau des angesehen Arztes Dr. John Boyle, wird von Freunden als vermisst gemeldet. Elf Monate zuvor hatte Noreen ein zweijähriges Mädchen adoptiert, und es wird gemunkelt, dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Ermittlungen in diese Richtung laufen jedoch ins Leere. Dann stellt sich heraus, dass Dr. Boyle vor einiger Zeit ein Haus in Erie gekauft hat. Von der Maklerin erfährt die Polizei schließlich, dass er dabei nicht alleine war, sondern in Begleitung seiner schwangeren Geliebten, die er als seine Frau ausgegeben hatte. Zudem war Boyle bereit, die komplette Kaufsumme in bar zu zahlen - unter einer Bedingung: Die Vorbesitzer sollten das Haus bis zum 30. Dezember räumen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12