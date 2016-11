VOX 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Folge: 377 Geiselnahme USA 2016 2016-11-04 00:10 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Lieutenant Benson schaut morgens auf dem Weg zum Dienst noch schnell bei ihrer Nachbarin Lisa vorbei. Nachdem Benson anfangs an der Tür abgewimmelt wird, ist sie beharrlich und wird hereingebeten - um sofort von den drei Einbrechern Joe, Roxy und Ralph überwältigt und als Geisel genommen zu werden. Inzwischen wird das SVU-Team wegen eines Serien-Vergewaltigers zu einem Einsatz gerufen und Sergeant Dodds, Fin und Carisi können den Verdächtigen festnehmen. Dodds informiert Benson per E-Mail, macht sich aber keine Sorgen, da er sie auf einer DNS-Konferenz vermutet. Erst als er ADA Barba einschaltet und erfährt, dass man Benson auf der Konferenz vermisst habe, wird das Team unruhig. Ralph ist inzwischen mit Lisa zur Bank unterwegs, um Geld und Wertpapiere aus dem Schließfach zu holen. Benson muss unterdessen, noch immer in der Gewalt von Joe und Roxy, hilflos mitansehen, wie Joe die 16-jährige Tochter von Lisa vergewaltigt. Als das SVU-Team schließlich das Haus umstellt, beginnen die Verhandlungen mit den Geiselnehmern. Wird das Team Lieutenant Benson und ihre Nachbarsfamilie retten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin Tutuola) Peter Scanavino (Dominick Carisi, Jr.) Raúl Esparza (Rafael Barba) Andy Karl (Mike Dodds) Joe Reegan (Joe Utley) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Nick Gomez Drehbuch: Brianna Yellen Kamera: Michael Green Altersempfehlung: ab 16