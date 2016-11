ONE 04:20 bis 04:55 Familienserie Lindenstraße Folge: 783 Herausforderung D 2000 2016-11-07 08:15 Live TV Merken Vasilys Genesung nach seiner schweren Blutkrankheit macht große Fortschritte. Die Ergebnisse der Nachuntersuchung sind hervorragend. Vasily fühlt sich wieder stark genug, um seinem Erz-Feind Olaf gegenüberzutreten. Seit er weiß, dass der hinterlistige Kling-Spross seine Frau erpresst hat, dürstet der stolze Grieche nach Rache. Vasily geht in die 'Aloisius-Stub'n' und fordert Olaf zum Kampf heraus. Im Hause Varese werden Zukunftspläne geschmiedet. Marcella besucht eine Modelschule und Schwester Giovanna erteilt neuerdings Internetunterricht - gegen Bezahlung natürlich. Paolo will eine Eisdiele eröffnen und endlich sein eigener Chef werden. Als sein derzeitiger Chef Vasily von Paolos kühnen Plänen erfährt, kommt es zum Streit zwischen den Männern. Carsten fühlt sich hundeelend. Zum einen weil sich Herr Doktor eine Erkältung eingefangen hat und zum anderen, weil er von Ahmet regelrecht erpresst wird. Ahmet droht Carsten wegen seiner erschwindelten Doktorarbeit anzuzeigen, wenn dieser ihn aus der Praxis in der Lindenstraße drängen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Georg Uecker (Dr. Carsten Flöter) Marita Ragonese (Nora Horowitz) Franz Rampelmann (Olaf Kling) Liz Baffoe (Mary Sarikakis) Hermes Hodolides (Vasily Sarikakis) Giselle Vesco (Hildegard Scholz) Serena Fiorello (Giovanna Varese) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Wolfgang Frank Drehbuch: Joachim Friedmann Kamera: Jürgen Meyer, Markus Sieben, Rolf Stolz

