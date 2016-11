ONE 21:45 bis 23:15 Krimi Tatort Norbert D 1999 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im ERSTEN wird der 1000. Tatort am 13.11.2016 ausgestrahlt. ONE zeigt aus diesem Anlass eine besondere Auswahl: Die allerersten Folgen der beliebtesten Ermittler und ihre jeweils populärsten Folgen. Ab diesem Wochenende immer freitags- und samstagsabend bis zum 1000. Tatort! Die erfolgreiche Schwimmerin Sandra Burgstaller wird auf ihrem Nachhauseweg, nur mit Dessous bekleidet, tot aufgefunden. Ihre Wohnung befindet sich in der Nähe eines stark besuchten 'Table-Dance'-Lokals. Wie sich herausstellt, ist ihr Freund Peter Kolb PR-Manager einer Firma, für die sie Reklame machte. Er ist verheiratet. Hat sie für das Rendezvous mit ihm die Reizwäsche getragen oder handelt es sich um einen ungewöhnlichen Sexualmord? Die Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr erkunden akribisch die Umgebung des Tatorts und stoßen auf das "Table-Dance" - Lokal, das zwischen dem Fundort der Leiche und Sandras Wohnung liegt. Sehr schnell fällt den Kommissaren der schüchterne Norbert Heckel auf, der im "Table-Dance" häufig verkehrt. Tom Diwald, ein Möchtegern-Reporter aus der Promiszene, hört dort zufällig Teile des Ermittlungsgesprächs und macht fortan - zusammen mit dem skrupellosen Journalisten Carsten Geyer - den Kommissaren die Arbeit durch Indiskretionen zur Hölle. Norbert Heckel lebt allein und pflegt seinen leicht verwirrten Vater. Das Polizeinetz zieht sich immer enger um ihn zusammen, denn er wurde von einem Obdachlosen eindeutig identifiziert. Als Batic und Leitmayr Heckel im Verhör mit ihren Erkenntnissen konfrontieren, gesteht er Leitmayr die Tat. Doch dann passiert ein zweiter Frauenmord nach dem gleichen Muster. Norbert Heckel muss auf freien Fuß gesetzt werden, die Kommissare stehen wieder bei Null. Doch Norbert Heckel hat eine sonderbare Anhänglichkeit zu Leitmayr entwickelt und folgt beharrlich dessen Spuren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Kriminalhauptkommissar Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr) Michael Fitz (Carlo Menzinger) Jürgen Tarrach (Norbert Heckel) Gerald Held (Carsten Geyer) Michael Maertens (Tom Diwald) Peter Fitz (Norberts Vater) Originaltitel: Tatort Regie: Niki Stein Drehbuch: Harald Göckeritz Kamera: Johannes Kirchlechner Musik: Jacki Engelken, Ulrik Spieß