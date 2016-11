ONE 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Animals D 1991 Stereo 16:9 Merken Im ERSTEN wird der 1000. Tatort am 13.11.2016 ausgestrahlt. ONE zeigt aus diesem Anlass eine besondere Auswahl: Die allerersten Folgen der beliebtesten Ermittler und ihre jeweils populärsten Folgen. Ab diesem Wochenende immer freitags- und samstagsabend bis zum 1000. Tatort! Heute zeigen wir die erste Folge mit Batic und Leitmayr aus dem Jahr 1991. Angelika Weiss (Angelika Bartsch) ist empört: Kriminalhauptkommissar Batic (Miroslav Nemec) läßt sie einfach abblitzen, als sie bei ihm die Kosmetikfirma "Pelzer" wegen unerlaubter Tierversuche anzeigen will. Batic und sein Kollege, der Hauptkommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), sind bei der Mordkommission und können deshalb Angelika Weiss in dieser Sache nicht helfen, obwohl sie ihr Anliegen mit erschütternden Fotos beweisen kann. Wenig später werden Batic und Leitmayr an den Fundort einer Leiche gerufen: Sie erkennen in der Toten Angelika Weiss wieder. Sie wurde durch einen Hundebiß getötet. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um einen dressierten Kampfhund gehandelt haben könnte. Bei ihrer Recherche stoßen Batic und Leitmayr auf den Besitzer der 'Pelzer'-Kosmetik (Béla Erny), der behauptet, Angelika Weiss, die vor Jahren für seine Produkte als Fotomodell geworben hat, seit langer Zeit nicht mehr gesehen zu haben. Auch sein dressierter Rottweiler ist nicht mehr bei ihm, und die Tierversuche in seinen Labors seien vollkommen im Rahmen der Legalität. Im Gegenteil: Batic und Leitmayr sollten ihn vor den Aktionen der autonomen Tierschützer bewahren, die ständig seine Fabrik zum Ziel haben. Erst vor kurzem haben sie alle Hunde aus den Labors freigelassen und seine Versuchsreihe stagniere, obwohl er unter Termindruck eine neue Serie von Präparaten herstellen müsse. Inzwischen hat Batic seine Jugendfreundin Caroline (Anke Sevenich) wiedergetroffen. Sie hat Karriere gemacht und hofft, das "neue Gesicht" der geplanten 'Pelzer'-Werbekampagne für neue Kosmetika zu werden. Batic nimmt sehr widerwillig zur Kenntnis, dass Caroline möglicherweise eine noch engere Beziehung zu Pelzer haben könnte. Franz Leitmayr ermittelt inzwischen auf seine Weise. Er ist auf der Spur des Bauern, der Pelzer immer Hunde für seine Tierversuche beschafft. Ohne Batic zu informieren, macht er sich auf den Weg und gerät prompt in eine Falle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr) Anke Sevenich (Caroline Sommer) Angelika Bartsch (Angelika Weiss) Bela Erny (Klaus Pelzer) Edwin Noel (Peter Turm) Wilfried Klaus (Mühlbauer) Originaltitel: Tatort Regie: Walter Bannert Drehbuch: Max Zihlmann, Veith von Fürstenberg Kamera: Kurt Lorenz Musik: Paul Vincent Gunia Altersempfehlung: ab 12